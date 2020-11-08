Про це повідомляє Publico.
У суботу в Португалії зареєстрували рекордну кількість випадків захворювання – 6640 осіб при населенні 10 мільйонів.
Нічна комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00. Вона торкнеться 121 муніципалітету країни з 308 – включаючи Лісабон і Порту.
Також тепер жителі цих територій (близько 70% населення Португалії) повинні залишатися вдома і в наступні вихідні – 14 і 15 листопада з 13:00 до 05:00.
У цей час будуть закриті і заклади громадського харчування, але вони як і раніше продовжать працювати на виніс.
- 2 листопада у Португалії уряд запровадив нові карантинні обмеження для 121 комуни з 308 у зв’язку з ростом захворюваності на COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що у Португалії вирішили заборонити поїздки жителів по країні через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.