Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста заявив про введення в країні нічної комендантської години, щоб стримати поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Publico.

У суботу в Португалії зареєстрували рекордну кількість випадків захворювання – 6640 осіб при населенні 10 мільйонів.

Нічна комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00. Вона торкнеться 121 муніципалітету країни з 308 – включаючи Лісабон і Порту.

Також тепер жителі цих територій (близько 70% населення Португалії) повинні залишатися вдома і в наступні вихідні – 14 і 15 листопада з 13:00 до 05:00.

У цей час будуть закриті і заклади громадського харчування, але вони як і раніше продовжать працювати на виніс.