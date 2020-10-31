У Португалії вирішили заборонити поїздки жителів по країні через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. Заборона діятиме протягом п'яти днів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

По всій країні були встановлені контрольно-пропускні пункти, щоб зупинити несанкціоновані поїздки під час п’ятиденної заборони на пересування.

Переміщення між більш ніж 300 муніципалітетами Португалії заборонені з п’ятниці, 30 жовтня, по 3 листопада. Таким чином влада намагається знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих. При цьому передбачені винятки: зокрема, для тих, хто їде на роботу і з роботи.

Два тижні тому в Португалії оголосили надзвичайний стан через ситуацію з COVID-19, про що повідомляло видання Financial Times.

Жителям країни заборонили збиратися групами більше п’яти осіб на вулицях, у магазинах або барах (що вдвічі менше попереднього ліміту, встановленого владою).

На весіллях, хрестинах та інших сімейних заходах кількість людей обмежили 50 особами. Студентські вечірки були заборонені.

Штрафи компаніям, які порушують правила, збільшили вдвічі: з 5 тисяч євро до 10 тисяч євро.

Режим надзвичайного стану надав уряду Португалії можливість вводити такі заходи, як обмеження пересування, для боротьби з епідемією коронавірусу.

У Португалії, де проживає трохи більше 10 млн людей, було зареєстровано порівняно невелику кількість випадків захворювання – 137 272 і 2468 смертей. Але в п’ятницю кількість нових випадків досягла 4656, і це найвищий добовий показник з початку епідемії.

Система охорони здоров’я Португалії може вмістити 800 пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії. Зараз у лікарнях знаходяться 1927 осіб, з них 275 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Уряд країни обговорить потенційні нові обмеження на екстреному засіданні в суботу, 31 жовтня.