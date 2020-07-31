У Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда і машини технічного обслуговування. В результаті інциденту є загиблі і десятки постраждалих.

Про це повідомляє агентство ВВС.

Аварія сталася в окрузі Коїмбра близько 15:30 за місцевим часом. Поїзд прямував на північ країни.

У результаті зіткнення з машиною техобслуговування в районі населеного пункту Суре кілька вагонів зійшли з рейок.

Як повідомляє португальський телеканал SIC, в аварії загинули як мінімум двоє людей і ще не менше 30 отримали поранення, з них 6 у важкому стані (спочатку повідомлялося про 50 постраждалих і 1 пораненого).

Згідно з попередніми даними, загиблі не є пасажирами поїзда.

У поїзді Alfa Pendular перебувало понад 200 пасажирів. Згідно зі свідченнями очевидців, під час зіткнення серед людей почалася паніка.

Manooooo o alfa bateu contra o regional :oooo pic.twitter.com/fsx15eLeHq — Gante (@opayalol) July 31, 2020

На місце події прибули аварійні служби: зокрема, 163 рятувальника та два медичні вертольоти. Неподалік від місця аварії вирішили розгорнути польовий госпіталь.

За фактом аварії розпочато розслідування, під час якого планується встановити її причини. На місце інциденту вирушила слідча група.