Про це повідомило Portugal Postsen.
У 2012 році було відкрито російський центр, який очолив Плясов, на базі гуманітарного факультету Коїмбрського університету за сприяння фонду “Русский мир”.
Звільненню російського керівника передувала стаття українських активістів В’ячеслава Медведєва та Ольги Філіпової, які є випускниками Коїмбрського університету. Її опублікували у виданнях Jornal Proença та Observer.
Активісти звинуватили навчальний заклад через те, що він є “простором для поширення російської імперської пропаганди та культури, які створили сучасну Росію”. Випадок отримав розголос у ЗМІ.
Через серйозність справи ректор університету Амілкар Фалькао зазначив, що був змушений звільнити Володимира Плясова.
“Як тільки я розібрався у тому, що відбувається, я дав вказівки на розірвання контракту, а тому контракт на цей час уже має бути розірваний”, – сказав він.
- У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відмовилися брати участь в Х Театральній Олімпіаді в Будапешті (Угорщина) через участь російських громадян.
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