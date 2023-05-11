Найстаріший португальський Коїмбрський державний університет звільнив керівника російського центру Володимира Плясова через поширення пропутінської пропаганди на користь російського вторгнення в Україну.

Про це повідомило Portugal Postsen.

У 2012 році було відкрито російський центр, який очолив Плясов, на базі гуманітарного факультету Коїмбрського університету за сприяння фонду “Русский мир”.

Звільненню російського керівника передувала стаття українських активістів В’ячеслава Медведєва та Ольги Філіпової, які є випускниками Коїмбрського університету. Її опублікували у виданнях Jornal Proença та Observer.

Активісти звинуватили навчальний заклад через те, що він є “простором для поширення російської імперської пропаганди та культури, які створили сучасну Росію”. Випадок отримав розголос у ЗМІ.