Про це МЗС Португалії повідомило у коментарі газеті Eco.
На думку португальських урядовців, основна мета санкцій – це покарання “російської військової машини”. А от “карати народ Росії” у Португалії не вважають правильним.
Та попри це у МЗС Португалії заявили, що візьмуть участь у засіданні країн-членів Євросоюзу, на якому будуть обварювати це питання, щоб “сприяти виробленню єдиної позиції країн Євросоюзу”.
Варто зауважити, що раніше проти заборони видачі віз росіянам виступили й у Німеччині. Не готові відмовлятись від російських туристів також Кіпр та Греція.
Водночас низка інших країн Європи, серед яких Бельгія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Данія та Фінляндія підтримують таку ініціативу.
- Поки в Європейському Союзі розпалюються дискусії про можливу заборону на туристичні візи для громадян РФ — захід, який публічно підтримав президент Володимир Зеленський, — в Україні не всі підтримують таку позицію. Зокрема, йдеться про радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.
- Члени Євросоюзу обговорять питання щодо заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі у Празі. Міністри закордонних справ розглянуть питання 30-31 серпня.