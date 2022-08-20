У португальському МЗС не підтримують заклики щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ. У відомстві зауважили, що "треба покарати військову машину, а не народ".

Про це МЗС Португалії повідомило у коментарі газеті Eco.

На думку португальських урядовців, основна мета санкцій – це покарання “російської військової машини”. А от “карати народ Росії” у Португалії не вважають правильним.

Та попри це у МЗС Португалії заявили, що візьмуть участь у засіданні країн-членів Євросоюзу, на якому будуть обварювати це питання, щоб “сприяти виробленню єдиної позиції країн Євросоюзу”.

Варто зауважити, що раніше проти заборони видачі віз росіянам виступили й у Німеччині. Не готові відмовлятись від російських туристів також Кіпр та Греція.

Водночас низка інших країн Європи, серед яких Бельгія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Данія та Фінляндія підтримують таку ініціативу.