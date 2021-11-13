У Португалії керівникам заборонили надсилати повідомлення або листи на електронну пошту співробітникам у неробочий час.

Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.

Парламент Португалії ухвалив зміни до трудового законодавства щодо віддаленої роботи. Зокрема, роботодавцям заборонили надсилати повідомлення чи листи на електронну пошту своїм співробітникам у неробочий час.

Зазначається, що нові правила поширюватимуться на компанії зі штатом від 10 осіб.

Також новий закон дасть змогу батькам маленьких дітей працювати віддалено без потреби заздалегідь домовлятися з керівництвом. Це правило діятиме поки дитині не виповниться вісім років.

Крім цього, підприємствам, можливо, доведеться частково компенсувати працівникам витрати за електроенергію та Інтернет під час дистанційної роботи. Новий закон також передбачає заходи з подолання ізоляції. Зокрема, роботодавець повинен організовувати регулярні особисті зустрічі з працівниками, що працюють з дому.

Водночас не всі пункти нового закону були схвалені португальським парламентом. Наприклад, парламент відхилив “право на відключення”, що дозволяє персоналу вимикати всі робочі пристрої у неробочий час.