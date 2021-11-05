Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 30 січня.

Про це повідомила британська агенція Reuters.

Минулого тижня парламент відкинув законопроєкт про бюджет соціалістичного уряду меншості на 2022 рік, покінчивши з шістьма роками відносної політичної стабільності за урядування Антоніу Кошти.

“Це єдиний спосіб дозволити португальцям вирішувати, чого вони хочуть у найближчі роки”, – сказав президент Марсело Ребелу ді Соза.

Зазначається, що колишні ліві союзники соціалістів, Лівий блок і комуністи, а також усі праві партії відхилили бюджет.

Ребелу ді Соуза сказав, що відсутність підтримки залишила керівну партію “наодинці”.

Однак багато португальців вважають, що дострокове голосування лише поглибить політичний глухий кут.

Так, за результатами опитування, проведеного Aximage, 54% з 803 респондентів вважають дострокові вибори поганими для країни, а 68% вважають, що жодна партія не отримає більшості місць у парламенті.