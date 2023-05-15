У Португалії парламент ухвалив закон, який дозволяє евтаназію людям із невиліковними хворобами або тим, які відчувають нестерпні страждання. Просити пришвидшити смерть дозволять людям, старшим за 18 років.

Про це повідомляє France24.

У законі прописано, що евтаназію дозволили громадянам, які страждають від “тривалого” та “нестерпного” болю. Винятком можуть стати ті, кого визнали психічно нездатними для прийняття такого рішення.

Закон поширюється виключно на громадян і законних резидентів Португалії. Тобто процедуру не передбачено для іноземців, які приїжджають в країну з “метою допомоги в самогубстві”.

За останні три роки португальські парламентарі схвалювали законопроєкт про евтаназію вже чотири рази, утім, щоразу його повертали на розгляд конституційного суду через супротив президента. Остаточне рішення ухвалили у п’ятницю, 12 травня.

Всередині країни тривають дебати щодо смерті за допомогою медиків. Також питання дозволу евтаназії розділило католицьку Португалію на різні табори.

Президент країни має протягом тижня оприлюднити новий закон, який може набути чинності до осені.

Евтаназію в тому чи іншому вигляді узаконено в Бельгії, Нідерландах, Колумбії, Канаді, Люксембурзі, Іспанії та Австрії. Також у деяких штатах США і Швейцарії процедури допускаються, але не узаконено.