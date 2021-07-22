Державній службі з питань праці потрібно 36 років, щоб перевірити увесь український бізнес на предмет виявлення нелегальних працівників

Про це заявив заступник голови Держпраці Ігор Дегнера в інтерв’ю LIGA.net.

“Для того, щоб інспектори Держпраці охопили перевірками увесь український бізнес, необхідно витратити близько 36 років. Наш ресурс дуже обмежений, тому треба розуміти пріоритети та першою чергою займатися найбільшою проблемою – повністю неформальною зайнятістю, коли людина-працівник взагалі не має ніяких прав, а підприємство-роботодавець – не сплачує жодних податків”, – заявив Дегнера.

Також чиновник зазначив, що Держпраці хоче підвищити заробітну плату інспекторів, що перевіряють робітників. Наразі вони отримують всього 5700 гривень.

“На ринку послуги таких фахівців можуть коштувати до 40 000 грн. Ми ж хотіли б досягти хоча б приблизно рівня зарплат у приватному секторі – орієнтовно 15 000 грн”, – зазначив Дегнера.

З 1 липня Державна податкова служба спільно з Держслужбою з питань праці почали здійснювати незаплановані перевірки роботодавців на предмет виявлення незадекларованих працівників. За три тижні перевірили 663 роботодавці.