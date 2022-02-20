У Посольстві Сполучених Штатів Америки в Москві опублікували попередження для своїх громадян, котрі перебувають у Росії, про загрозу терактів. Водночас закликали розробити плани евакуації з Російської Федерації, які не залежать від допомоги американського уряду.

Про це йдеться у заяві Посольства і консульства США у РФ.

“За повідомленнями ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною”, – йдеться у тексті попередження.

У консульстві також рекомендують своїм громадянам слідкувати за оновленнями у ЗМІ, уникати натовпу, повідомляти рідних про свою безпеку, виявляти обережність, завжди мати при собі документи, зокрема паспорт із чинною російською візою та бути напоготові в місцях, які відвідують туристи.

Окрім цього, в останньому пункті рекомендацій йдеться про необхідність розробити плани евакуації, котрі “не залежить від допомоги уряду США”.