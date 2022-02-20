Про це йдеться у заяві Посольства і консульства США у РФ.
“За повідомленнями ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною”, – йдеться у тексті попередження.
У консульстві також рекомендують своїм громадянам слідкувати за оновленнями у ЗМІ, уникати натовпу, повідомляти рідних про свою безпеку, виявляти обережність, завжди мати при собі документи, зокрема паспорт із чинною російською візою та бути напоготові в місцях, які відвідують туристи.
Окрім цього, в останньому пункті рекомендацій йдеться про необхідність розробити плани евакуації, котрі “не залежить від допомоги уряду США”.
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