10 вересня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти народного депутата Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. У посольстві США вирішила нагадати, що означають ці санкції.

Про це йдеться у заяві речника Посольства США в Україні Деніела Лангенкемпа.

“Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції.

Іноді ми отримуємо запитання: “Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?” Відповідь: “Так”. Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій.

Крім того, відповідь на запитання: “Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?” — теж буде “так”. Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими”.

За словами речника посольства, майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи є саме ця юридична особа в переліку в додатку до виконавчого розпорядження або вона внесена до списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб.

“Сполучені Штати залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб”, – підсумував Деніел Лангенкемп.