У зв’язку з відновленням міжнародних перельотів в та з України посольство США розповіло про умови в’їзду українців в країну.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Якщо у вас є дійсна віза в США, і впродовж останніх 14 днів, що передують вашій поїздці до США, ви перебуваєте в Україні або в іншій країні, на яку не поширюються описані нижче обмеження, пов’язані з COVID-19, ви можете вирушати до США“, – йдеться в повідомленні.

При цьому, наразі українці не зможуть потрапити до США транзитним рейсом через країни Шенгенської зони, Великобританію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію і ще ряд країн, на які поширюються пов’язані з COVID-19 обмеження.

Разом з тим, ці правила не поширюються на громадян США або законних постійних жителів США (власників “зеленої карти“), які готові повернутися додому з України.