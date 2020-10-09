Посольство США в Україні стурбоване з приводу нещодавнього голосування Ради Національного банку України за догани першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу.

Про це повідомила пресслужба посольства.

“Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу. Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України“, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше глава представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман на фоні винесення доган першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу закликав владу дотримуватися принципів управління Національним банком України (НБУ).