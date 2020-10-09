Про це повідомила пресслужба посольства.
“Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу. Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України“, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що раніше глава представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман на фоні винесення доган першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу закликав владу дотримуватися принципів управління Національним банком України (НБУ).
- Член Ради Національного банку України Віталій Шапран вважає, що догани, які оголосили першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу мають “суто виховний характер”.