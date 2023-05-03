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У посольстві США в Україні попередили про «підвищену загрозу ракетного обстрілу»

3 травня посольство США в Україні попередило про "триваючу підвищену загрозу ракетних атак" в країні, зокрема по Києву.

Середа, 3 травня 2023, 23:49
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Про це заявили у пресслужбі посольства.

На тлі зростання кількості ракетних ударів по всій Україні та підбурливої ​​риторики з боку Москви, Держдепартамент попередив громадян США про триваючу підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області.

Посольство закликало громадян США “спостерігати за сигналами повітряної тривоги, належно укриватися, слідувати вказівкам місцевої влади”.

У разі необхідності — вживати відповідних заходів, зокрема негайно шукати притулок усередині або спуститися на найнижчий рівень своїх будівель “з найменшою кількістю зовнішніх стін та вікон”.

“Закрийте будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, якомога далі від будь-яких вікон чи отворів. Якщо ви почуєте гучний вибух або увімкнулися сирени, негайно шукайте укриття. Пам’ятайте, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, уламки, що падають, становлять значний ризик. Після атаки тримайтеся якнайдалі від будь-яких уламків”.

Зауважимо, внаслідок нічного масштабного обстрілу України 3 травня були зафіксовані ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати всі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.

Згодом прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ. Президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.
У CNN зазначили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.
Теги: заклик, застереження, небезпека обстрілу, посольство США в Україні, рекомендації

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