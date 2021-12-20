У посольстві Сполучених Штатів Америки відверто посміялись над заявою Міністерства закордонних справ РФ щодо ставлення до України як незалежної держави.

Про це стало відомо із запису у Twitter Посольства США в Україні.

Минулого тижня прес-секретарка Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зазначила, що Росія завжди ставилася до України як до суверенної держави.

Проте, прагнення України до НАТО вона назвала відпрацюванням методичок західних кураторів, а ніяк не вираженням волі суверенної держави.

У посольстві США відреагували на заяву спікерки смайлом, що “регоче”.

“З нетерпінням осікуємо на негайне відведення російських сил з Криму та Донбасу”, – йдеться у твіті.