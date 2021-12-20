Про це стало відомо із запису у Twitter Посольства США в Україні.
Минулого тижня прес-секретарка Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зазначила, що Росія завжди ставилася до України як до суверенної держави.
Проте, прагнення України до НАТО вона назвала відпрацюванням методичок західних кураторів, а ніяк не вираженням волі суверенної держави.
У посольстві США відреагували на заяву спікерки смайлом, що “регоче”.
“З нетерпінням осікуємо на негайне відведення російських сил з Криму та Донбасу”, – йдеться у твіті.
- Раніше, на Росії заявили про необхідність відмови України від планів щодо вступу у НАТО.
- У грудні заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід у відеозверненні описала позицію союзників стосовно України. Вона підтвердила слова президента США Джо Байден і державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що жодних рішень чи обговорень про Україну не відбуватиметься без участі України.
- Також лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.