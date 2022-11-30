У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині його шпиталізовано, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала”, – розповів Олег Ніколенко.

Він також зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Також він закликав владу Іспанії вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипломатичну установу.

За словами речника МЗС, на місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служба.

“Міністр також наголосив, що, хто б не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії”, – зауважив Ніколенко.