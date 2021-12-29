Про це повідомляє пресслужба сервісного центру МВС України.
Відповідна постанова ухвалена Кабміном ухвалив ще з 22 вересня 2021 року, але нововведення почали діяти 29 грудня. Оновлення не стосуватиметься водіїв, яким посвідчення видали раніше.
Як зазначається у повідомленні, позначка зазначається у графі 12 документу у вигляді коду “78”. За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності – на “автоматі”, і на “механіці”.
Також у сервісному центрі МВС додали, що змінився і дизайн посвідчення. З минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського посвідчення водія та стилізоване зображення Державного Прапора України для ідентифікації країни.
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