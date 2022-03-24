Про це йдеться у повідомленні пресслужби командування Повітряних Сил Збройних сил України.

Степан Тарабалка з дитинства мріяв про кар’єру військового льотчика і впевнено йшов до цієї мети. У 13 років Степан вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а згодом вступив до льотного військового вишу – Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, який закінчив у 2014 році.

Свою офіцерську кар’єру розпочав тоді ж, коли розпочалась війна в Україні. Степан Тарабалка свідомо зробив свій вибір – захищати Українську державу.

Ті, хто знав Степана Тарабалку особисто, розповіли, що він був справжнім офіцером та професіонал своєї справи.

Фото: facebook.com/kpszsu/

Проте 13 березня 2022 року український майор Степан Тарабалка загинув. Це сталось у повітряному бою, в якому український військовий протистояв переважаючим силам окупантів із РФ.

Указом Президента України Степану Тарабалку присвоєно звання “Герой України” з удостоєнням “Золотої Зірки” посмертно.