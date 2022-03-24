Про це йдеться у повідомленні пресслужби командування Повітряних Сил Збройних сил України.
Степан Тарабалка з дитинства мріяв про кар’єру військового льотчика і впевнено йшов до цієї мети. У 13 років Степан вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а згодом вступив до льотного військового вишу – Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, який закінчив у 2014 році.
Свою офіцерську кар’єру розпочав тоді ж, коли розпочалась війна в Україні. Степан Тарабалка свідомо зробив свій вибір – захищати Українську державу.
Ті, хто знав Степана Тарабалку особисто, розповіли, що він був справжнім офіцером та професіонал своєї справи.
Проте 13 березня 2022 року український майор Степан Тарабалка загинув. Це сталось у повітряному бою, в якому український військовий протистояв переважаючим силам окупантів із РФ.
Указом Президента України Степану Тарабалку присвоєно звання “Герой України” з удостоєнням “Золотої Зірки” посмертно.
- Нагадаємо, боронячи Україну від російських окупантів, загинув чоловік редакторки видання Obozrevatel Ірини, кадровий військовий Віктор Сушков. 30-річний офіцер українських Сил ППО загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області, під містом Охтирка. Перед тим він встигнув збити смертоносну ракету і врятувати десятки, а може й сотні життів українців.