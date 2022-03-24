Командування Повітряних Сил Збройних сил України повідомило про загибель українського майора Степана Тарабалки. Він загинув під час повітряного бою з російськими окупантами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби командування Повітряних Сил Збройних сил України.

Степан Тарабалка з дитинства мріяв про кар’єру військового льотчика і впевнено йшов до цієї мети. У 13 років Степан вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а згодом вступив до льотного військового вишу – Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, який закінчив у 2014 році.

Свою офіцерську кар’єру розпочав тоді ж, коли розпочалась війна в Україні. Степан Тарабалка свідомо зробив свій вибір – захищати Українську державу.

Ті, хто знав Степана Тарабалку особисто, розповіли, що він був справжнім офіцером та професіонал своєї справи.

Проте 13 березня 2022 року український майор Степан Тарабалка загинув. Це сталось у повітряному бою, в якому український військовий протистояв переважаючим силам окупантів із РФ.

Указом Президента України Степану Тарабалку присвоєно звання “Герой України” з удостоєнням “Золотої Зірки” посмертно.