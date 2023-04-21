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У Повітряних силах назвали кількість БПЛА, якими РФ вночі атакувала Україну

Цієї ночі, 21 квітня, російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом було випущено 12 БПЛА, більшість з яких вдалось знищити.

П’ятниця, 21 квітня 2023, 09:01
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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 21 квітня окупанти випустили по Україні 12 БПЛА “Shahed-136/131” іранського виробництва.

Запуск відбувся з Брянської області РФ.

За допомогою сил ППО знищити вдалось 8 з 12 ворожих безпілотників.

Як раніше заявляли у КМВА, всі 8 дронів-камікадзе було знищено на підльоті до Києва.

Варто зауважити, що не знищені БПЛА  все ж досягли цілей. Зокрема були влучання у Полтавській області.

“Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає”, – написав очільник регіону Дмитро Лунін.

Теги: атака БПЛА, атака дронів, дрони-камікадзе, злочини росіян, іранські дрони, Повітрян сили, Повітряні сили ЗСУ

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