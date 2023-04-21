У Повітряних силах назвали кількість БПЛА, якими РФ вночі атакувала Україну

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що у ніч на 21 квітня окупанти випустили по Україні 12 БПЛА “Shahed-136/131” іранського виробництва.
Запуск відбувся з Брянської області РФ.
За допомогою сил ППО знищити вдалось 8 з 12 ворожих безпілотників.
Як раніше заявляли у КМВА, всі 8 дронів-камікадзе було знищено на підльоті до Києва.
Варто зауважити, що не знищені БПЛА все ж досягли цілей. Зокрема були влучання у Полтавській області.
“Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає”, – написав очільник регіону Дмитро Лунін.
- 19 квітня ворог атакував територію Дніпропетровської області дронами-камікадзе типу Shahed. Так, сили української ППО ліквідували 6 БпЛА.