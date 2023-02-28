24 лютого, у роковини повномасштабного російського вторгнення існувала висока загроза масованого ракетного удару росіян по території України. Однак ні 23, ні 24, ні 25 лютого війська РФ не завдали ударів. У Повітряних силах ЗСУ пояснили чому.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, найімовірніше, обстрілу не було, тому що Росія ” не могла собі його дозволити”.

“Питання в тому, що вони можуть собі дозволити наразі випустити по Україні”, – сказав Ігнат.

Попри це, наголосив він, Росія тримає у Чорному морі низку кораблів-ракетносіїв, сумарний зал яких понад 40 ракет.

Однак, наголосив Юрій Ігнат, ще жодного разу РФ не випускала з Чорного моря таку кількість крилатих ракет.

“Мова про 10-15 плюс-мінус цих “Калібрів”. Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і “Шахедів”, мабуть, пов’язана з їхньою наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня “тактика” і “стратегія”, – додав він.

За словами Ігната, від 11 вересня 2022 року, коли РФ почала завдати масованих ракетних ударів по Україні, вона використала вже близько 650 крилатих ракет – це лише ті, котрі були збиті силами ППО – та 650 іранських дронів-камікадзе.