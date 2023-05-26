У ніч на 26 травня РФ завдала масованого ракетного та дронового удару по Україні. Окупанти випустили по Україні 17 ракет та 31 БПЛА, більшість з яких були збиті, однак є і влучання. У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось збити всі ворожі цілі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону

Як пояснив Ігнат, збити всі ракети та дрони не вдалось, оскільки противник застосував різні типи озброєння під час обстрілу.

“Сьогодні, на жаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував різні типи озброєння. Такі, як зенітні керовані ракети С-300, С-400. І напрямок атаки переведено із заходу на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом”, — сказав він.

Юрій Ігант пояснив, що ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії, а тому потрібні засоби, які можуть працювати проти балістики.

Він також наголосив, що атаки РФ по Україні стали відбуватися частіше через постійне виробництво ракет агресором.

“І “Калібри” і ракети Х-101, які противник продовжує виготовляти. А також балістичні ракети “Іскандер” або “Кинджали” — вони виготовляються і прямо “з коліс” доставляються для ударів. Тому удари почастішали, але не така велика кількість випускається по Україні, як це було восени та взимку”, – зауважив він.

Ігнат також додав, що цієї ночі була вже 13 атака за травень, тобто фактично обстріли здійснюються через день. Ймовірність подальших атак залежатиме від кількості озброєння, зокрема дронів-камікадзе, які є в наявності у росіян.

Як відомо, вночі 26 травня війська РФ здійснили масований обстріл України, випустивши 17 ракет та 31 безпілотник. Більшість ворожих цілей вдалось знищити силами та засобами протиповітряної оборони.

Напередодні, вночі 25 травня, окупанта атакували Україну 36 безпілотниками. Тоді силами ППО вдалось знищити всі ворожі цілі.