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У Повітряних силах пояснили, чому ворожі БпЛА долетіли на Львівщину

У Повітряних силах України пояснили. чому цієї ночі ворожі дрони-камікадзе змогли долетіти до Льова та вдарити по критично важливому об'єкту.

Вівторок, 20 червня 2023, 11:23
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Джерело: коментар речника Повітряних сил Юрія Ігната в етері “Радіо Свобода

За його словами, причина того, що ворожі БпЛА долетіли до Львова – нестача ППО.

“Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіуса дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще, м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль”, – сказав Ігнат.

Також, додав він, мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити безпілотники, які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути.

Старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні, сказав Ігнат.

“Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі – ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16”, – резюмував Ігнат.

ДОВІДКА: уночі 20 червня війська РФ атакували Україну ударними дронами. Загалом було випущено 35 БпЛА, з яких 32 вдалось знищити. Інші три – поцілили по одному з критичних об’єктів інфраструктури Львова.

  • Уночі 20 червня війська РФ атакували України ударними безпілотниками. Вибухи лунали у декількох областях, є влучання.
Теги: Львів, атака БПЛА, Львів, Львівська область, Повітряні сили ЗСУ, Повітряні сили, ППО, Юрій Ігнат

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