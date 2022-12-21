Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США спорядять Україні, дуже потрібна річ для нашої країни. Ці системи можуть значно посилити протиповітряну оборону, а також допомогти створити ешелоновану систему ППО.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Ігнат зауважив, що Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.

Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію якнайдалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога, – зазначив речник.

Він також висловив переконання, що українські військові зможуть легко опанувати нові зенітно-ракетні системи Patriot, пояснюючи, що комплекси західного зразка сучасні, автоматизовані.

Багато відкинуто людського фактора, тому перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою, – наголосив Ігнат.

Водночас погодився, що все ж таки для цього потрібний “певний час”.

Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО і тому готова брати у західних партнерів “багато з того, що нам можуть запропонувати”.

Зауважимо, 21 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.

Раніше полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан зауважив, що крім можливостей Patriot, її розгортання – це велика заява про підтримку України. Тут багато символізму, – наголосив Канчіан.

Довідка. Patriot – це керована ракетна система класу “земля-повітря”, яку було вперше розгорнуто в 1980-х роках. Вона може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора. Армія заявила, що зараз має 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортають по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.