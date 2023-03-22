У ніч на 22 березня російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено понад два десятки іранських БПЛА.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу “Shahed- 136/131”.

Запуск ворожих БПЛА відбувся близько 23:30.

Загалом зафіксовано пуски 21 дрона-камікадзе з північного напрямку – Брянська область РФ,

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударних БПЛА.

Як наголосили у Повітряних силах, більшість дронів-камікадзе були знищені у зоні відповідальності Повітряне командування “Центр” Повітряних Сил ЗС України.