Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу “Shahed- 136/131”.
Запуск ворожих БПЛА відбувся близько 23:30.
Загалом зафіксовано пуски 21 дрона-камікадзе з північного напрямку – Брянська область РФ,
Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударних БПЛА.
Як наголосили у Повітряних силах, більшість дронів-камікадзе були знищені у зоні відповідальності Повітряне командування “Центр” Повітряних Сил ЗС України.
- 21 березня російські військові завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого постраждали цивільні.