29 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Україну. Атака почалась ще з ночі, коли окупанти запускали по Україні дрони-камікадзе, а вже вранці розпочався ракетний обстріл.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 29 грудня на східному напрямку було знищено 11 з 13 баражуючих дронів “Shahed-131/136”.

Вже близько 7 ранку ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами “Калібр” із кораблів у Чорному морі.

Окрім цього, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Також російські армійці застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

Всього, за попередньою інформацією, окупаційні війська застосували 69 ракет.

Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети.