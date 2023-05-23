Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував заяву Високого представника ЄС Жозепа Борреля про те, що українських пілотів вже навчають керувати винищувачами F-16.

Джерело: заява Ігната в етері телемарафону “Єдині новини”

Він уточнив, що на даний час триває процес підготовки, однак саме навчання ще не розпочалось.

“Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (у цих країнах – ред.) ще немає”, – пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, всі очікують початку навчання, однак вже неодноразово доводилось спростовувати цю інформацію.

“Раз на місяць з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над “і”. Тому що не потрібно давати якусь зайву надію”, – сказав він.

Станом на сьогодні, зауважив він, є хороші новини про авіаційну коаліцію, низка країн якої навчатимуть українських пілотів, а деякі готові передати винищувачі.

“Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни”, – додав Ігнат.

За словами Ігната, відправити велику кількість пілотів на навчання немає можливості, оскільки в Україні “комусь потрібно воювати”.

ДОВІДКА: 22 травня Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вже розпочалося тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Він сподівається, що ЗСУ невдовзі отримають бойові літаки.