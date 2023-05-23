Джерело: заява Ігната в етері телемарафону “Єдині новини”
Він уточнив, що на даний час триває процес підготовки, однак саме навчання ще не розпочалось.
“Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (у цих країнах – ред.) ще немає”, – пояснив Юрій Ігнат.
За його словами, всі очікують початку навчання, однак вже неодноразово доводилось спростовувати цю інформацію.
“Раз на місяць з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над “і”. Тому що не потрібно давати якусь зайву надію”, – сказав він.
Станом на сьогодні, зауважив він, є хороші новини про авіаційну коаліцію, низка країн якої навчатимуть українських пілотів, а деякі готові передати винищувачі.
“Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни”, – додав Ігнат.
За словами Ігната, відправити велику кількість пілотів на навчання немає можливості, оскільки в Україні “комусь потрібно воювати”.
ДОВІДКА: 22 травня Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вже розпочалося тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Він сподівається, що ЗСУ невдовзі отримають бойові літаки.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.