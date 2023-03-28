У ніч на 28 березня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Спершу у Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили 13 БПЛА, однак згодом уточнили кількість випущених та знищених ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, цієї ночі окупанти випустили 15 іранських “Шахедів”. З них 14 було знищено силами ППО.

Варто зауважити, що спершу у Повітряних силах повідомляли, що для нічної атаки на Україну окупанти застосували 13 іранських дронів-камікадзе, один розвідувальний безпілотник “Гранат-4” та дві керовані авіаційні бомби (КАБ).

Силами ППО, окрім “Шахедів”, було знищено ворожий розвідувальний БПЛА.

Один з іранських дронів, який не вдалось знищити, поцілив по приватному підприємству у Дніпрі.