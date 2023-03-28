Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, цієї ночі окупанти випустили 15 іранських “Шахедів”. З них 14 було знищено силами ППО.
Варто зауважити, що спершу у Повітряних силах повідомляли, що для нічної атаки на Україну окупанти застосували 13 іранських дронів-камікадзе, один розвідувальний безпілотник “Гранат-4” та дві керовані авіаційні бомби (КАБ).
Силами ППО, окрім “Шахедів”, було знищено ворожий розвідувальний БПЛА.
Один з іранських дронів, який не вдалось знищити, поцілив по приватному підприємству у Дніпрі.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ
- Армія РФ, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану.