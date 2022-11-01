Російські окупанти в останні дні обмежила запуск іранських дронів-камікадзе для атак на Україну. У Повітряних силах ЗСУ назвали ймовірні причини для цього.

Про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що Росія замовила в Ірану щонайменше 2000 – 25000 дронів “Шахед – 136”. За даними України, із них РФ вже використала понад 400 БПЛА.

“Понад 300 – знищені нашою ППО та іншими засобами… Сьогодні вночі знищено ще шість “Шахедів”, з яких три – знищила авіація повітряного командування “Схід” на Дніпропетровщині та ще три – територіальна оборона на Полтавщині. На жаль, є декілька влучань”, – заявив він.

Водночас додав Юрій Ігнат, останніми днями РФ почала використовувати менше іранських дронів.

У Повітряних силах зауважили, що цьому може бути декілька пояснень. Можливо, частину дронів Росія ще не отримала або ж вони ще не складені до бойового порядку і не підвезені до місць запуску.

“Можливо, зрештою вони заощаджують, щоб завдати більш масованих ударів. Можливо, впливають погодні умови на їхнє використання… Можливо, є інші причини, які є у ворога”, – наголосив Ігнат.

Він також наголосив, що Україна продовжує переговори з західними партнерами щодо постачання різних типів озброєнь для знищення іранських БПЛА.

“Коли буде прийнято рішення та вони стануть на озброєння, то про це буде повідомлено”, – сказав він.