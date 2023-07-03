До Дня зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ у ролику від Міноборони на одному з кадрів видно, що у травні ЗРК Patriot збив п'ять російських повітряних цілей. 13 травня збігається з днем, коли у Брянській області РФ знищили три гелікоптери й два літаки.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України.

На одному з кадрів стоїть військовий, а за його спиною видно бік машини зі складу ЗРК Patriot зі збитими 13 травня цілями. Того ж дня росЗМІ звітували, що Мі-8 і Су-34 “зазнали аварії” в Брянській області РФ. Інше видання писало, що два Мі-8, Су-34 і Су-35, які було збито, входили в одну авіагрупу. Їхнім завданням було завдати чергового ракетно-бомбового удару по Чернігівській області.

На автівці ЗРК через трафарет намальовано 13.05.2023 три вертольоти та один БпЛА літакового типу. Також одразу за ними зазначено про два бойові літаки, але дату не розібрати.

14 травня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що “там уже йдеться про третій гелікоптер, тому п’ять загалом, ймовірно, нарвалися на якісь неприємності”.

Російські військові цією технікою завдавали ударів керованими авіабомбами по прикордонній смузі у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.