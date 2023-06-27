Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран для постачання Росії дронів-камікадзе використовує не лише повітря, але й море.

Джерело: Юрій Ігнат в етері телемарафону “Єдині новини”

За його словами, рейси з Ірану стали регулярними. Це можна помітити у загальному доступі шляхом відстежування пересувань бортів із Тегерана в Москву.

“Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань – теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть бути різного характеру, тому що море з’єднує ці дві країни й, не виключено, що й морським шляхом доставляють ці снаряди для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця Росії із Тегераном триває”, – відзначив Ігнат.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Іран таємно постачав Росії мільйони куль і сотні тисяч снарядів, аби РФ могла продовжувати війну проти України. Більш того, згідно з даними джерел, Тегеран планує надати РФ ще більше такої допомоги.

Крім того, експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.