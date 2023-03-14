Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що сьогодні близько 10:00 тривога лунала на півдні, півночі та сході України, що було пов’язано з активністю тактичної авіації.
Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Російські ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.
З 10:27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.
О 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування Росією балістичних ракет.
Решта тривог – о 13:00, 14:30 та 16:30, оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал” з авіабази “Саваслейка” у Нижньогородській області.
“Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К не були тривалими, скоріш за все це тренувальні польоти”, – зазначили у командування Повітряних сил ЗСУ.
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- Вранці 14 березня росіяни здійснили удар по Одеській області із застосуванням тактичної авіації. Військові РФ випустили 4 протирадіолокаційні ракети.