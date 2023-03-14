Сьогоднішні масштабні повітряні тривоги в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування та польотами винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що сьогодні близько 10:00 тривога лунала на півдні, півночі та сході України, що було пов’язано з активністю тактичної авіації.

Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Російські ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.

З 10:27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.

О 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування Росією балістичних ракет.

Решта тривог – о 13:00, 14:30 та 16:30, оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал” з авіабази “Саваслейка” у Нижньогородській області.

“Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К не були тривалими, скоріш за все це тренувальні польоти”, – зазначили у командування Повітряних сил ЗСУ.