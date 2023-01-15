російсько-українська війна
18:07 Виробник танків у Німеччині не зможе надати їх Україні у 2023 році, навіть за умови схвалення постачання — Spiegel
17:09 У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни можуть вдарити по Києву модифікованими С-300
16:35 Нардепи готують звернення до СБУ через заяву Арестовича щодо ракети у Дніпрі
15:14 Вижила на клаптику кухні: військовий з Бахмуту повернувся з фронту у Дніпро до постраждалої мами
14:46 Президент Фінляндії стурбований, що Путін хоче піти до кінця у війні без шансів на перемогу
14:11 Українські діти подарували Папі Римському Різдвяну зірку
13:33 У Рівненській області замінували прикордонний периметр з Білоруссю — ОВА
12:57 Росія готує нові провокації для підриву довіри західних партнерів до України — розвідка
12:19 В енергосистемі збільшився дефіцит після російської ракетної атаки — «Укренерго»
11:53 У будинку Байдена знайдені секретні документи – справою зайнялося Міністерство юстиції
11:41 У Харкові та області відновлено електропостачання після ракетної атаки
11:19 У Непалі впав пасажирський літак з 72 людьми на борту: щонайменше 40 з них загинули
10:53 Прем’єр Канади назвав удар Росії по багатоповерхівці у Дніпрі «огидним»
09:26 В одному з батальйонів 26 танкового полку лишилося 30 боєздатних росіян і 10 одиниць техніки – Генштаб
08:51 Втрати РФ у широкомасштабній війні перевищили 115 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ
08:13 Протягом 14 січня у Донецькій області Росія вбила 7 цивільних
07:25 Туман, ожеледь, подекуди ожеледиця – прогноз погоди на 15 січня
07:15 15 січня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:50 Арестович заявив, що ракету над багатоповерхівкою у Дніпрі нібито «збило українське ППО»: у Повітряних Силах спростували слова радника
01:01 У Дніпрі оголосили триденну жалобу — міська рада
00:10 Як дніпряни допомагають розбирати завали багатоповерхівки, куди влучила російська ракета: відео

14 січня

23:31 Попри суттєвий дефіцит, Україні вдалося зберегти цілісність енергосистеми — «Укренерго»
22:59 Корбан пропонує $25 тисяч за встановлення особи того, хто випустив ракету Дніпру
Допомагають перемагати
22:32 Порошенко передав ЗСУ комплекси БПЛА «Poseidon»
22:14 Мер Харкова Ігор Терехов оскаржуватиме штраф за використання російської мови в суді
21:53 Сумщина: росіяни обстріляли прикордоння, є поранений

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни можуть вдарити по Києву модифікованими С-300

14 січня російські військові вперше атакували Київ зенітними ракетами С-300 і C-400. Агресор знає, що українській ППО складно їх збивати.

Неділя, 15 січня 2023, 17:09
Підтримати

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни вже застосовували зенітні ракети для ударів по українських містах, зокрема по Харкову чи Миколаєву. Водночас по столиці вони раніше їх не використовували.

“Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400. Ці ракети летять з великої відстані і влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву”, — зазначив він.

Швидкість цих ракет велика – С-300 – понад 3000 км/год. Юрій Ігнат зазначив, що тепер існує загроза завдання ударів цими боєприпасами по столиці.”

“Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися”, — додав речник Повітряних сил.

Теги: Київ, масований ракетний обстріл, масований ракетний удар, Повітряні сили ЗСУ, російсько-українська війна, С-300, С-400, Юрій Ігнат

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook