У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни можуть вдарити по Києву модифікованими С-300

14 січня російські військові вперше атакували Київ зенітними ракетами С-300 і C-400. Агресор знає, що українській ППО складно їх збивати.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни вже застосовували зенітні ракети для ударів по українських містах, зокрема по Харкову чи Миколаєву. Водночас по столиці вони раніше їх не використовували.

“Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400. Ці ракети летять з великої відстані і влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву”, — зазначив він.

Швидкість цих ракет велика – С-300 – понад 3000 км/год. Юрій Ігнат зазначив, що тепер існує загроза завдання ударів цими боєприпасами по столиці.”

“Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися”, — додав речник Повітряних сил.