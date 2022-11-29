Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за час повномасштабної російсько-української війни у боротьбі з окупантами загинула 101 українська військовослужбовиця.

Про це він заявив під час Українського жіночого конгресу.

За даними Міноборони, з 24 лютого від рук російських армійців загинула 101 військовослужбовиця, а ще понад 100 отримали поранення.

“50 жінок вже відзначені державними нагородами, отримали звання Героїв України, на жаль, посмертно”, – повідомив міністр.

Також ще 50 військовослужбовиць вважаються зниклими безвісти.

Загалом на цей час у лавах ЗСУ служать 59 786 жінок, з яких майже 41 тисяча це військовослужбовиці, а майже 19 тисяч – цивільні співробітниці.

У бойових діях беруть участь близько 5000 військовослужбовиць.

Резніков пригадав, що станом на 20 липня в ЗСУ налічувалося 38 629 військовослужбовиць.