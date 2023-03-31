За даними розвідки Великої Британії, за час повномаштабної війни проти України Росія втратила щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк-1М". Однак відновлення парку контрбатарейних радарів стане проблематичним для РФ.

Про це йдеться у Twitter міністерства борони Сполученого Королівства.

23 березня українські ССО оприлюднили кадри знищення російської РЛС “Зоопарк-1М” на Донецькому напрямку.

Фахівці зауважили, що намагання обох сторін знищити контрбатарейні радари супротивника були постійними елементами протистояння.

“Таких систем порівняно небагато, але вони значно посилюють можливості на полі бою. Вони дозволяють командирам швидко знаходити та вражати ворожу артилерію”, – пояснили розвідники.

Водночас, додали фахівці, оскільки вони мають активний електромагнітний сигнал, вони вразливі до виявлення та знищення. і, ймовірно, лише дуже обмежена кількість їх залишилася в Україні.

“Відновлення парку контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але Росія, ймовірно, матиме труднощі, оскільки системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями”, – резюмували британські розвідники.