У повномасштабній війні проти України Росія втратила вже близько 200 000 осіб – NYT

ЗМІ, посилаючись на дані американських та інших західних офіційних осіб, зазначають, що кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 000 осіб.

Про це повідомляє The New York Times.

Західні посадовці зауважили, що знати оцінити точну кількість втрат важко, адже Кремль занижує кількість своїх загиблих та поранених військових. Водночас активні бойові дії у Соледарі та Бахмуті (Донецька область) значно збільшили кількість втрат, які і так були великими для РФ.

Оскільки Росія всіма силами намагається здобути велику перемогу на полі бою та розглядає Бахмут як ключ до захоплення всього східного Донбасу, російські військові відправляють погано навчених новобранців і колишніх засуджених на лінію фронту прямо на шлях українських обстрілів і кулеметів. Наслідком, за словами американських чиновників, були сотні вбитих або поранених щодня.

Російські аналітики кажуть, що загибель людей навряд чи стане стримуючим фактором для досягнення військових цілей президента РФ Володимира Путіна. Він не має політичної опозиції вдома і розглядає війну як вид боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 мільйонів радянських солдатів. Офіційні особи США заявили, що вони вірять, що Путін може не зважати на сотні тисяч жертв серед росіян в Україні, хоча такі втрати можуть скоротити його політичну підтримку.

Цифри українських втрат також важко визначити, враховуючи небажання Києва оприлюднювати власні втрати під час війни. Але в Бахмуті сотні українських військовослужбовців також були поранені та вбиті щодня, кажуть офіційні особи. Краще підготовлені піхотні формування зберігаються в резерві для їх захисту, тоді як менш підготовлені війська, як-от підрозділи територіальної оборони, зберігаються на передовій і несуть основний тягар обстрілів.

Остання публічна оцінка втрат адміністрацією Байдена була зроблена в листопаді минулого року, коли генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, заявив, що понад 100 000 військових з обох сторін були вбиті та поранені з початку війни. Тоді офіційні особи заявили в приватному порядку, що цифри наближаються до 120 000.

“Я б сказав, що зараз значно перевищує 100 000”, — сказав генерал Міллі на пресконференції у січні в Німеччині, додавши, що російські втрати включають “регулярних військових, а також їхніх найманців у групі Вагнера”.

Минулого місяця під час двох зустрічей між високопоставленими військовими та оборонними чиновниками НАТО та країн-партнерів офіційні особи заявили, що бойові дії на Донбасі перетворилися, як сказав один із них, у м’ясорубку.

На норвезькому телебаченні 22 січня генерал Ейрік Крістофферсен, голова оборони Норвегії, заявив, що, за оцінками, Росія втратила 180 000 убитими і пораненими, тоді як в Україні було 100 000 убитих або поранених у бойових діях разом із 30 000 смертей серед цивільного населення. Генерал Крістофферсен в електронному листі The New York Times через свого речника сказав, що існує “велика невизначеність щодо цих цифр, оскільки на цей час ніхто не може дати хорошого огляду. Вони можуть бути як нижчими, так і вищими”.

Цього тижня високопоставлені чиновники США заявили, що, на їхню думку, кількість для Росії наближається до 200 000. Ці втрати всього за 11 місяців у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані.

Цифри для України та Росії є оціночними на основі супутникових знімків, перехоплених комунікацій, повідомлень у соціальних мережах та місцевих ЗМІ, а також офіційних звітів обох урядів. Встановити точні цифри надзвичайно складно, і оцінки різняться навіть в уряді США.

Високопоставлений військовий чиновник США у січні назвав бої навколо Бахмута жорстокими. Обидві сторони обмінювалися кількома тисячами артилерійських снарядів щодня, тоді як приватна військова компанія Вагнера, яка займає центральне місце в зусиллях Росії там, фактично почала використовувати завербованих ув’язнених як гарматне м’ясо, сказав чиновник журналістам. Він поговорив на умовах анонімності, щоб обговорити оперативні подробиці.

У цих боях були вбиті тисячі “вагнерівців”, що шокувало американських чиновників, які зауважили, що стратегічне значення Бахмута просто не відповідає ціні, яку заплатила Росія.

Кусті Сальм, заступник міністра оборони Естонії, під час брифінгу з журналістами у Вашингтоні минулого тижня заявив, що Росія краще переносить свої втрати, ніж Україна.

“По-суті, не має значення, наскільки великими є втрати Росії, оскільки їх загальний людський ресурс набагато більший, ніж український. У Росії життя солдата нічого не варте. Загиблий солдат, навпаки, є героєм, незалежно від того, як він загинув. Усі втрачені солдати можуть бути замінені, і кількість втрат не спрямує громадську думку проти війни”, — сказав він.