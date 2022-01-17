Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ зазначили, жодного церковного припису для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було.
Також там зауважили що пірнаючи у холодну воду не можна “змити” свої гріхи. Багато людей під час подібних дій підігрівають себе спиртним і не соромляться у висловлюваннях, що вже не є допустимим у релігії.
У повідомленні наголошується, що занурення у холодну воду становить ризики для здоров’я непідготовлених людей. Вода в річці Йордан в цю пору року має температуру 12 — 16° тепла, вона не є крижаною, що провокує стрес для організму.
- Від Романа до Йордана — українська Рамадана. Ця приказка сповіщає про початок найдовшого циклу свят в українській культурі – найвеселішого і найяскравішого. З Калитою, Колядою, вертепом, ворожінням, колядками та щедрівками. Що ж входить до цього календаря і як його святкувати, розповідають Букви.
- Масові пірнання у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього історично не є традицією українського народу.
- Раніше #Букви де можна пірнути в ополонку в Києві та кому цього робити не можна.