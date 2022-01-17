Православна церква України нагадала вірянам, що Водохреща не має нічого спільного з церковними обрядами та є абсолютно добровільною дією.

Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у Facebook.

У ПЦУ зазначили, жодного церковного припису для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було.

Також там зауважили що пірнаючи у холодну воду не можна “змити” свої гріхи. Багато людей під час подібних дій підігрівають себе спиртним і не соромляться у висловлюваннях, що вже не є допустимим у релігії.

У повідомленні наголошується, що занурення у холодну воду становить ризики для здоров’я непідготовлених людей. Вода в річці Йордан в цю пору року має температуру 12 — 16° тепла, вона не є крижаною, що провокує стрес для організму.