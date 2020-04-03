Про це повідомляє чеське видання Lidové noviny.

Голова району Прага-6, на території якого була встановлена статуя, Ондржей Колар прокоментував знесення пам’ятника так:

“У нього не було маски на обличчі. Правила повинні дотримуватися всі – на вулицю можна виходити, тільки прикривши рот і ніс”.

Neměl roušku. Pravidla platí pro všechny stejně. Ven jen s rouškou nebo jinou překrývkou úst a nosu. Опубликовано Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 Четверг, 2 апреля 2020 г.

Після демонтажу статую планують перенести в Музей пам’яті XX століття.

Зазначається, що монумент останнім часом був об’єктом вандалізму.

Наприклад, в минулому році розгорівся скандал напередодні серпневої річниці вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини, тоді статую облили червоною фарбою. Російське посольство назвало цю подію варварським актом і образою пам’яті червоноармійців, полеглих у звільненні Чехословаччини. Але влада міста заявила, що не буде чистити пам’ятник. В кінцевому підсумку його відмили невідомі люди, яких мер назвав “російськими тролями”.

ДОВІДКА. Конєв Іван Степанович – радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу (1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1945), Герой ЧССР, Герой МНР. Головнокомандувач об’єднаними збройними силами країн Варшавського Договору, один з керівників військової операції в Угорщині під час Угорської революції 1956.

Ставлення до маршала Конєва в сучасній Європі неоднозначне. В Угорщині його вважають переконаним сталіністом, який не завагався виконати наказ про окупацію Угорської держави 1956. Також Польща не сприймає Конєва як героя — у 1992 його меморіальна скульптура у Кракові була демонтована, оскільки символізувала радянську окупацію країни.