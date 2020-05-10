Про це повідомляє чеське інформагентство Czech News Agency.

Староста району Прага-6 Ондржей Колар зазначив, що унітаз на постаменті, ймовірно, з’явився увечері 8 травня.

“Якщо комусь потрібно виразити себе таким чином в дні, які є святкуванням закінчення Другої світової війни, це говорить про те, що у нього в голові фекалії, а не що-небудь ще”, – сказав він.

На даний момент поліція розслідує обставини появи унітазу.

ДОВІДКА. Конєв Іван Степанович — радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу (1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1945). Головнокомандувач об’єднаними збройними силами країн Варшавського Договору.

Ставлення до маршала Конєва в сучасній Європі неоднозначне. В Угорщині його вважають переконаним сталіністом, який не завагався виконати наказ про окупацію Угорської держави 1956. Також Польща не сприймає Конєва як героя — у 1992 його меморіальна скульптура у Кракові була демонтована, оскільки символізувала радянську окупацію країни.