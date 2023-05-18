Джерело: посольство України в Чехії.

Фото: посольство України в Чехії

Марш стартував біля посольства України в Чехії, звідки колона рушила до посольства РФ, щоб нагадати російським дипломатам про скоєні злочини проти українців.

Фото: посольство України в Чехії

Організатори акції зазначили: “Крадіжку нового покоління не можна розуміти інакше, як спроби системної ліквідації майбутнього вільної української нації. Крім того, за своєю масовістю цей жахливий злочин навряд чи можна порівняти з іншими історичними чи сучасними світовими подіями. У будь-якому цивілізованому суспільстві не можна миритися з таким жахіттям і залишати це непоміченим”.

Фото: посольство України в Чехії