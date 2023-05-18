Джерело: посольство України в Чехії.
Марш стартував біля посольства України в Чехії, звідки колона рушила до посольства РФ, щоб нагадати російським дипломатам про скоєні злочини проти українців.
Організатори акції зазначили: “Крадіжку нового покоління не можна розуміти інакше, як спроби системної ліквідації майбутнього вільної української нації. Крім того, за своєю масовістю цей жахливий злочин навряд чи можна порівняти з іншими історичними чи сучасними світовими подіями. У будь-якому цивілізованому суспільстві не можна миритися з таким жахіттям і залишати це непоміченим”.
- 8 квітня українська організація Save Ukraine повідомила, що вдалося повернути 31 дитину з Росії, куди вони були незаконно депортовані з тимчасово окупованих територій.
- Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака працює над формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення незаконно викрадених українських дітей-сиріт.
- 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.