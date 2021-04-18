Про це повідомляє видання Aktualne.

За словами прессекретаря поліції Яна Данека, правоохоронці вночі виїхали на площу Бориса Нємцова, де знаходиться посольство Росії. “На місці ми виявили сімох осіб, підозрюваних у порушенні правил поведінки з майном”.

Всіх сімох доправили до місцевого відділку поліції.

Розслідування проводиться за статтею хуліганство.

Стіну зранку відмили.



Фото: Ondřeje Golise

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Напередодні повідомлялося, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.