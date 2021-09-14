У вівторок, 14 вересня, муніципальний суд Праги (Чехія) заарештував затриманого на запит України росіянина Олександра Франчетті.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Як відомо, в неділю, 12 вересня, правоохоронні органи Чеської Республіки затримали громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті, що брав участь у “самообороні Криму”. Зазначається, що затримання відбулося в міжнародному аеропорту Праги на запит України.

У МЗС України наголосили, що затримання росіянина є результатом злагодженої спільної роботи.

Франчетті чекатиме результатів процедури екстрадиції до України у слідчому ізоляторі.

Адвокат Франчетті Ян Шварц заявив журналістам, що прохання України про екстрадицію є політично мотивованим і не має нічого спільного зі злочинною діяльністю.

“Досудове тримання під вартою є звичайним явищем у процедурах екстрадиції. Клієнта звільняють рідко. Будемо сподіватися, що суд у наступному провадженні щодо екстрадиції не піддасться цій політизації”, – сказав Шварц.

Що відомо про Олександра Франчетті?

Франчетті — громадянин РФ, працював спортивним тренером у Воронежі.

Вважається, що навесні 2014 року він приїхав до Севастополя та увійшов до місцевого незаконного збройного формування “Самооборона Севастополя”. Згодом він організував так звану розвідгрупу “Северный ветер”.

“Самооборону Криму” сформували напередодні анексії півострова, угруповання допомагало російській анексії. 11 червня 2014 року “парламент” півострова “узаконив” цю організацію.

Українські правоохоронці неодноразово заявляли про причетність збройного формування до низки злочинів. Станом на жовтень 2020 року прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя спільно з Нацполіцією автономії ідентифікувала понад 1300 учасників “самооборони”.

За участь у збройних формуваннях українські правоохоронці оголосили Франчетті в розшук. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого ст. 260 ККУ.

Голосіївський районний суд Києва раніше заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після незаконної анексії Франчетті був помічником “депутатки законодавчих зборів” Севастополя Ольги Хомякової (партія “Единая Россия”). Склав повноваження у 2016 році. Крім того, Франчетті й сам балотувався у місцеві “депутати”.