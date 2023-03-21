18-19 березня у Празі, столиці Чехії, та польському Кракові відбулися мітинги на підтримку українських військовополонених – захисників "Азовсталі" з полку "Азов", які вже понад 300 днів перебувають у ворожому полоні

Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Зазначено, що проведення заходів ініціювали українські спільноти активістів, які проживають у цих містах, такі як “Hlas Ukrajiny”, а їх учасниками стали, зокрема, родичі та друзі полонених бійців.

Як повідомляється, у Празі місцем для проведення демонстрації обрали місцеве представництво ООН – організації, яка за міжнародними конвенціями, мала б гарантувати безпеку військовополоненим та моніторити їхні умови утримання та стан здоров‘я.

Наголошено, що учасники мітингу нагадали про те, що бездіяльність міжнародних організацій призвела до “жахливого та досі жодним чином не розслідуваного злочину” – теракту в колонії Оленівки, внаслідок якого 29 липня минулого року загинули щонайменше 50 азовців, а понад 70 дістали поранення.

Крім того, Асоціація родин захисників “Азовсталі” висловила подяку організаторам та учасникам акцій за те, що “вони не дають міжнародній спільноті забути про наших героїв”. “Всі ми маємо продовжувати боротьбу за героїв “Азовсталі” всіма можливим способами. Разом – сила!” – додали у пресслужбі.