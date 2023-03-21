Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.
Зазначено, що проведення заходів ініціювали українські спільноти активістів, які проживають у цих містах, такі як “Hlas Ukrajiny”, а їх учасниками стали, зокрема, родичі та друзі полонених бійців.
Як повідомляється, у Празі місцем для проведення демонстрації обрали місцеве представництво ООН – організації, яка за міжнародними конвенціями, мала б гарантувати безпеку військовополоненим та моніторити їхні умови утримання та стан здоров‘я.
Наголошено, що учасники мітингу нагадали про те, що бездіяльність міжнародних організацій призвела до “жахливого та досі жодним чином не розслідуваного злочину” – теракту в колонії Оленівки, внаслідок якого 29 липня минулого року загинули щонайменше 50 азовців, а понад 70 дістали поранення.
Крім того, Асоціація родин захисників “Азовсталі” висловила подяку організаторам та учасникам акцій за те, що “вони не дають міжнародній спільноті забути про наших героїв”. “Всі ми маємо продовжувати боротьбу за героїв “Азовсталі” всіма можливим способами. Разом – сила!” – додали у пресслужбі.
- Майже 8 місяців минуло відтоді, як вночі було здійснено терористичний акт російськими окупаційними військами проти українських військовополонених. Теракт в Оленівці став кричущим порушенням всіх міжнародних домовленостей та гарантій, що вкотре показав варварське обличчя ворога. Стративши понад 50 беззбройних полонених, винні залишаються непокараними у той час, як деякі родичі досі не можуть належним чином поховати своїх близьких.