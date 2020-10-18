Про це повідомляє чеське видання “Czech Radio”.
Щоб розігнати радикально налаштованих протестувальників, які кидали петарди та різні предмети, силовики застосували газ та водомет. В результаті зіткнень постраждали декілька людей.
Демонстрацію ініціювали прихильники одного з футбольних клубів, які вважають карантинні обмеження безглуздими та наслідком непідготовки уряду до другої хвилі коронавірусу.
Sprcha zdarma via @Blesk24 pic.twitter.com/sYosXX19fb
— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) October 18, 2020
Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c
— CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020
Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек вже пригрозив організаторам акції притягненням до відповідальності, адже вони не змогли забезпечити дотримання протиепідемічних заходів.
За даними Чеського агентства новин, в акції протесту взяли участь близько 2 тисяч учасників, тоді як влада дозволяє масові заходи за участі не більше 500 осіб. Більшість з протестувальників були без масок на обличчі.
- Раніше повідомлялося, що уряд Чехії ухвалив рішення ввести жорсткі обмежувальні карантинні заходи до кінця жовтня через спалах коронавірусу.