Про це повідомляє чеське видання “Czech Radio”.

Щоб розігнати радикально налаштованих протестувальників, які кидали петарди та різні предмети, силовики застосували газ та водомет. В результаті зіткнень постраждали декілька людей.

Демонстрацію ініціювали прихильники одного з футбольних клубів, які вважають карантинні обмеження безглуздими та наслідком непідготовки уряду до другої хвилі коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек вже пригрозив організаторам акції притягненням до відповідальності, адже вони не змогли забезпечити дотримання протиепідемічних заходів.

За даними Чеського агентства новин, в акції протесту взяли участь близько 2 тисяч учасників, тоді як влада дозволяє масові заходи за участі не більше 500 осіб. Більшість з протестувальників були без масок на обличчі.

  • Раніше повідомлялося, що уряд Чехії ухвалив рішення ввести жорсткі обмежувальні карантинні заходи до кінця жовтня через спалах коронавірусу.