Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Переглянути стрічку прийшли представники українських дипломатичних установ, громадських організацій, культурно-освітніх центрів у Празі. Також завітали тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий та наукова співробітниця Національної бібліотеки Чеської Республіки, яка взяла участь у створенні фільму, Рита Кіндлерова.

Як зазначається, фільм порушує низку актуальних проблем сьогодення, таких як протидія російській культурній експансії та пропаганді зображених через історію світового турне хорової капели диригента Олександра Кошиця у 1919-1924 роках.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року в Україні презентували документальний фільм “Щедрик проти “русского міра”, де розповіли про історію культурної місії хору Олександра Кошиця. Мандрівна капела з 1919 року популяризувала українську музику на Заході та вперше дала можливість почути “Щедрика”.

Презентація стрічки відбулася напередодні Різдва у Будинку звукозапису Українського Радіо в Києві.

Стрічка порушує низку актуальних проблем сучасності — протидії російській культурній експансії та пропаганді, культурної дипломатії української держави, місцю українського культурного продукту у світі та його боротьбу за себе.

Генеральний продюсер телеканалу Лук’ян Галкін наголосив, що протистояння російській пропаганді стало одним із важливих завдань українських ЗМІ з 24 лютого. Водночас історії Олександра Кощиці та життя композитора Миколи Леонтовича теж показують, що і тоді Росія намагалася виставити Україну як країну без досвіду державності.

У фільмі розповідається, що пережили солісти капели, яка мала державний статус і відкривала світові очі на Україну. На сьогодні “Щедрик” став безсмертним і лунає по всьому світові на Різдво.