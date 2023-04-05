Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Переглянути стрічку прийшли представники українських дипломатичних установ, громадських організацій, культурно-освітніх центрів у Празі. Також завітали тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий та наукова співробітниця Національної бібліотеки Чеської Республіки, яка взяла участь у створенні фільму, Рита Кіндлерова.
Як зазначається, фільм порушує низку актуальних проблем сьогодення, таких як протидія російській культурній експансії та пропаганді зображених через історію світового турне хорової капели диригента Олександра Кошиця у 1919-1924 роках.
Нагадаємо, що у грудні 2022 року в Україні презентували документальний фільм “Щедрик проти “русского міра”, де розповіли про історію культурної місії хору Олександра Кошиця. Мандрівна капела з 1919 року популяризувала українську музику на Заході та вперше дала можливість почути “Щедрика”.
Презентація стрічки відбулася напередодні Різдва у Будинку звукозапису Українського Радіо в Києві.
Стрічка порушує низку актуальних проблем сучасності — протидії російській культурній експансії та пропаганді, культурної дипломатії української держави, місцю українського культурного продукту у світі та його боротьбу за себе.
Генеральний продюсер телеканалу Лук’ян Галкін наголосив, що протистояння російській пропаганді стало одним із важливих завдань українських ЗМІ з 24 лютого. Водночас історії Олександра Кощиці та життя композитора Миколи Леонтовича теж показують, що і тоді Росія намагалася виставити Україну як країну без досвіду державності.
У фільмі розповідається, що пережили солісти капели, яка мала державний статус і відкривала світові очі на Україну. На сьогодні “Щедрик” став безсмертним і лунає по всьому світові на Різдво.
- На 73-му щорічному Берлінському міжнародному кінофестивалі два українські фільми отримали нагороди. Обидві стрічки розповідають про російсько-українську війну.
- 5 січня у кінопрокат вийшла історична драма “Щедрик” про зруйновані людські долі на тлі війни, перший прем’єрний показ відбувся в Івано-Франківську.