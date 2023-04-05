У Французькому інституті у Празі під час форуму East Doc Platform відбувся показ документального фільму "Щедрик проти "русского міра".

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Переглянути стрічку прийшли представники українських дипломатичних установ, громадських організацій, культурно-освітніх центрів у Празі. Також завітали тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий та наукова співробітниця Національної бібліотеки Чеської Республіки, яка взяла участь у створенні фільму, Рита Кіндлерова.

Як зазначається, фільм порушує низку актуальних проблем сьогодення, таких як протидія російській культурній експансії та пропаганді зображених через історію світового турне хорової капели диригента Олександра Кошиця у 1919-1924 роках.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року в Україні презентували документальний фільм “Щедрик проти “русского міра”, де розповіли про історію культурної місії хору Олександра Кошиця. Мандрівна капела з 1919 року популяризувала українську музику на Заході та вперше дала можливість почути “Щедрика”.

Презентація стрічки відбулася напередодні Різдва у Будинку звукозапису Українського Радіо в Києві.

Стрічка порушує низку актуальних проблем сучасності — протидії російській культурній експансії та пропаганді, культурної дипломатії української держави, місцю українського культурного продукту у світі та його боротьбу за себе.

Генеральний продюсер телеканалу Лук’ян Галкін наголосив, що протистояння російській пропаганді стало одним із важливих завдань українських ЗМІ з 24 лютого. Водночас історії Олександра Кощиці та життя композитора Миколи Леонтовича теж показують, що і тоді Росія намагалася виставити Україну як країну без досвіду державності.

У фільмі розповідається, що пережили солісти капели, яка мала державний статус і відкривала світові очі на Україну. На сьогодні “Щедрик” став безсмертним і лунає по всьому світові на Різдво.