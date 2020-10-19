Про це повідомила компанія Czech Inn Hotels, якій належить цей готель.

Як повідомляється, номер потрібно бронювати через електронну пошту і водночас пред’явити позитивний тест на COVID-19.

За словами представників компанії, готель підійде людям, які під час подорожі дізналися про те, що вони інфіковані, або жителям Праги, яким треба піти на самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку своїх рідних.

Обслуговування у готелі влаштовано повністю безконтактно: спілкування з адміністратором через спеціальний бар’єр, ключі у дверях кімнат, а їжу чи ліки можна замовити лише онлайн. Гості повинні не виходити зі своїх кімнат, окрім крайніх випадків — виклик лікаря або для того, щоб забрати доставку.

Крім цього, для постояльців працює ресторан. Його співробітники одягнені в повні захисні костюми.

Після виїзду постояльців, кімнати залишатимуть на один день порожніми, а після цього — ретельно продезінфікують.