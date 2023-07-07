Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Праги президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл подарував йому символічний ключ від Сенату Чехії.

Джерело: сайт президента України.

“Найбільшим друзям, тим, кого ми поважаємо, ми передаємо ключ від чеського Сенату. Оскільки у вас буде ключ від чеського Сенату, двері Сенату й наші серця будуть завжди відкритими”, – сказав Мілош Вистрчіл.

Своєю чергою, президент України подякував Сенату Чехії за подарунок.

“Я вважаю, що це ключ, якого заслуговують наш народ, наші військові. Дякую Сенату за таку ознаку визнання міцності нашої держави й боротьби за нашу незалежність. Хочу подякувати вам за те, що ви нам відкрили двері на самому початку вторгнення Росії. Відкрили без будь-яких умов, прихистили наших людей”, – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, сенатор Іржі Ружичка подарував главі держави шеврон, який йому передали чеські волонтери, котрі понад рік працюють в Україні.

Під час зустрічі з президентом Палати депутатів парламенту Чехії Володимир Зеленський подякував за підтримку України та важливі рішення нижньої палати парламенту.

Співрозмовники наголосили на необхідності санкційного тиску на Росію в межах ЄС та інших міжнародних організацій, а також взаємодії сторін у реалізації курсу України на повноправне членство в ЄС і НАТО. У цьому контексті президент України висловив сподівання на максимально активну позицію з цих питань Палати депутатів парламенту Чехії.

Володимир Зеленський також подякував за надання гуманітарної допомоги та активну позицію Чехії в питанні відбудови України.