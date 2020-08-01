У префектурі Окінава (Японія) влада на 14 днів ввела надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє японська газета The Japan Times.

Губернатор префектури Денні Тамакі заявив, що в регіоні ввели надзвичайний стан і жителів просять протягом двох тижнів за можливості залишатися вдома.

За його словами, в провінції “вибухове поширення коронавірусної інфекції”.

“Ми оголошуємо надзвичайний стан до 15 серпня”, – повідомив Тамакі.

Він пояснив, що лікарні в провінції переповнені.

Тільки в п’ятницю, 31 липня, на острові зафіксували 71 новий випадок захворювання. Всього ж з початку епідемії в префектурі Окінава зафіксували 395 випадків коронавірусу, причому 248 з них припадають на службовців збройних сил США, які базуються на острові.

В цілому по всій Японії за добу діагностували майже 1,5 тисячі випадків зараження.