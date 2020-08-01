Про це повідомляє японська газета The Japan Times.
Губернатор префектури Денні Тамакі заявив, що в регіоні ввели надзвичайний стан і жителів просять протягом двох тижнів за можливості залишатися вдома.
За його словами, в провінції “вибухове поширення коронавірусної інфекції”.
“Ми оголошуємо надзвичайний стан до 15 серпня”, – повідомив Тамакі.
Він пояснив, що лікарні в провінції переповнені.
Тільки в п’ятницю, 31 липня, на острові зафіксували 71 новий випадок захворювання. Всього ж з початку епідемії в префектурі Окінава зафіксували 395 випадків коронавірусу, причому 248 з них припадають на службовців збройних сил США, які базуються на острові.
В цілому по всій Японії за добу діагностували майже 1,5 тисячі випадків зараження.
- У суботу, 1 серпня, в Берліні (Німеччина) тисячі людей вийшли на акцію протесту проти обмежень, введених через пандемію коронавірусу COVID-19.