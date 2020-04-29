Про це повідомляє британське агентство ВВС із посиланням на заяву Даунінг-стріт.
Саймондс народила сина сьогодні вранці в лондонській лікарні.
Як повідомив представник канцелярії прем’єра, мати і новонароджений почуваються дуже добре.
“Прем’єр-міністр і пані Саймондс раді повідомити про народження цього ранку здорового хлопчика в лондонській лікарні. Мати і дитина почуваються добре. Прем’єр-міністр і пані Саймондс хотіли б подякувати чудовій команді медиків пологового відділення”, – йдеться в заяві, яку цитує видання The Guardian.
55-річний Джонсон і 32-річна Саймондс наприкінці лютого оголосили, що заручилися і чекають на дитину “на початку літа”. У зв’язку з цим виникли припущення, що пологи пройшли раніше терміну.
Це перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в прем’єрській резиденції на Даунінг-Стріт, 10.
Для Бориса Джонсона це буде вже третій шлюб. Від другого шлюбу з адвокатом Мариною Вілер у політика є четверо дітей.
Про романтичні стосунки Джонсона й Саймондс стало відомо на початку 2019 року. Познайомилися ж вони у 2012 році: дівчина працювала в штабі Джонсона на перевиборах мера Лондона. Джонсон був одним із кандидатів – і вибори виграв.
До серпня 2018 року Саймондс була головою прес-департаменту Консервативної партії. У липні 2019-го дівчина переїхала разом із Джонсоном у резиденцію прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, 10.
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