Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це вже другий випадок захворювання COVID-19 серед підлеглих Пенса з початку березня.

“Вона чудова молода жінка, Кеті, її дуже добре тестували протягом тривалого періоду часу. А потім раптово сьогодні у неї був позитивний результат”, – сказав президент Дональд Трамп.

Він запевнив, що Міллер з ним не контактував, але зазначив, що вона спілкувалася з Пенсом.

Крім того, особиста помічниця Іванки Трамп також дала позитивний результат на коронавірус. За словами джерела, вона працює у Іванки протягом майже двох місяців і була протестована. Але Іванку і її чоловіка Джареда Кушнера також направили на тестування.

У зв’язку з цим співробітників Білого дому будуть щодня тестувати на коронавірус.