Про це повідомляє місцеве видання R7.
Также бразильський президент зробив магнітно-резонансну томографію легких, вона не виявила ніяких порушень в структурі органів. У зв’язку із ситуацією, президент Бразилії скасував всю свою повістку роботи на тиждень.
Сам Болсонара нехтував небезпекою коронавіруса і називав його роздутою хворобою.
Бразильські медики також перевірять всіх, хто контактував з Болсонару в останній час.
- Раніше повідомлялося, що бразильський суд зобов’язав президента країни Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.
- Також у країні вимагали відставки президента через кризису COVID-19.