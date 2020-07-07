У президента Бразилії Жаїра Болсонару знизив температуру, він пробув тест на COVID-19 і почав приймати гідроксихлорохін.

Про це повідомляє місцеве видання R7.

Также бразильський президент зробив магнітно-резонансну томографію легких, вона не виявила ніяких порушень в структурі органів. У зв’язку із ситуацією, президент Бразилії скасував всю свою повістку роботи на тиждень.

Сам Болсонара нехтував небезпекою коронавіруса і називав його роздутою хворобою.

Бразильські медики також перевірять всіх, хто контактував з Болсонару в останній час.